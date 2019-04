Gezin net op tijd uit brandende woning in Eksaarde, maar woning is verwoest

In Sint-Niklaas is gisteravond rond 7 uur een vrouw gewond geraakt bij een ongeval. Mogelijk het gevolg van een straatrace, maar dat is nog niet bevestigd. Het onderzoek is in handen van het parket Oost-Vlaanderen. Twee wagens zouden vanuit het centrum van de stad richting N16 Temse zijn gereden. Net voorbij de tunnel onder de N70 kwam een van de, mogelijk racende, wagens in aanrijding met een andere wagen. Beide wagens slipten. De aangereden wagen belandde in de gracht naast de weg, de bestuurster raakte daarbij gewond. De andere auto knalde tegen een geparkeerde vrachtwagen en kwam midden op de rijbaan tot stilstand, maar de inzittenden bleven ongedeerd. De derde wagen raakte niet betrokken bij het ongeval en verdween spoorloos. Vermoedelijk ging het om vrienden of kennissen van de inzittenden van de tweede wagen. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder op de N16 richting Temse.