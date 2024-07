Gewichthefster Nina Sterckx naar de Olympische Spelen: "Trainen doe ik in de sauna"

Nog twee dagen en dan is het zover: de Olympische Spelen in Parijs. Voor gewichthefster Nina Sterckx uit Laarne iets waar ze al lang naar uitkijkt. Het zijn al de tweede Spelen voor de 21-jarige. In Tokio werd ze toen vijfde. Dat evenaren zou mooi zijn. Maar nu ligt de focus vooral op gewicht kwijtspelen. Sterckx kwalificeerde zich namelijk voor twee gewichtscategorieën: die tot 49 kilogram en die tot 59 kilogram. En ze heeft voor de lichtste categorie gekozen.