"Gevaarlijkste straat van Gijzegem" krijgt verkeersplateau en fietssuggestiestroken

In onze regio gebeurden er vorig jaar een pak meer ongevallen met gewonden dan in de rest van ons land. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Gemiddeld gebeuren er in ons land per 1.000 inwoners zo'n 3,2 ongevallen. Maar op de as tussen Gent en Antwerpen, in het Waasland dus, liggen die cijfers veel hoger. Vooral Sint-Niklaas, Lokeren en Kruibeke scoren slecht. Het goeie nieuws is wel dat het aantal verkeersdoden in onze provincie toch al een paar jaar daalt.