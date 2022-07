'Gevaarlijkste straat van Aalst' kleurt plots bloedrood

Naar Gijzegem dan. Want daar is de Vereeckenstraat, beter bekend als de gevaarlijkste straat van Aalst, opnieuw gespreksonderwerp nummer 1. Niet door een zoveelste ongeval, maar wel door de nieuwe kleur die de straat kreeg. Een felrode bloedkleur. Eén kruispunt is zelfs over de hele breedte van de straat oogverblindend rood gekleurd. De aanpassing moet de verkeerssituatie in de buurt veiliger maken. Maar voor de bewoners is het toch aanpassen.