Het heeft gebrand vanochtend bij een afvalverwerkend bedrijf in Lokeren. Uit de loods van het bedrijf aan de Waaslandlaan kwam dikke zwarte rook. Die vloog gelukkig niet in de richting van andere gebouwen of woningen. De brandweerkorpsen van Lokeren en Zele kwamen blussen. Het vuur was snel onder controle en er raakte niemand gewond. In de loods zelf is er flink wat roetschade. Er was op geen enkele moment gevaar voor de omgeving.