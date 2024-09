Gentse Drugbehandelingskamer wordt eerste Hersteltrajectkamer in België

Bij de rechtbank van Gent vond vanmorgen de eerste zitting plaats van de hersteltrajectkamer. Een primeur in Gent en bij uitbreiding voor het hele land. In die kamer verschijnen beklaagden met een verslaving, agressieproblemen en ook psychosociale problemen. De nadruk ligt niet op het geven van celstraffen, maar wel op een gepaste begeleiding van de beklaagden. Zodat ze hun problemen kunnen aanpakken. De hersteltrajectkamer vloeit voort uit de drugbehandelingskamer die in Gent al jaren bestaat. Maar nu worden er dus veel meer problemen behandeld.