Gemeentemedewerkers van Laarne vormen menselijke ketting tegen pesten

De 30-jarige Portugees die eind augustus een cafébaas neerstak in Aalst, en daarvoor iets meer dan een maand geleden veroordeeld werd tot een effectieve gevangenisstraf van twee jaar, is terug op vrije voeten in z'n thuisland. Dat is het gevolg van een beslissing van het gevangeniswezen, omdat de man niet over een geldige verblijfsvergunning beschikte en zijn straf niet langer is dan 2 jaar. Het slachtoffer, de cafébaas, is enorm teleurgesteld in die beslissing. Hij voelt zich door justitie in de steek gelaten.