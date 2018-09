Gemeentearbeiders steken gasleiding lek in Denderwindeke

Beveiligingscamera's hebben alvast hun werk gedaan in Lokeren en Dendermonde. Daar heeft de politie dank zij een nauwkeurig daderprofiel een man kunnen vatten die verdacht wordt van een 25-tal inbraken, in bedrijven in de regio. Zaterdag in de vroege ochtend is hij dan op heterdaad betrapt. Er was een hinderlaag opgezet. De lokale politie en de federale politie maakten gebruik van een warmtecamera in een helikopter. De verdachte is een man van 58 uit Hamme, die al zeker sinds eind juli aan het inbreken was. De politie vraagt nu iedere bedrijfsleider die denkt slachtoffer te zijn geweest van deze inbreker om dit te melden aan de lokale politie.