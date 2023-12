In Wetteren hebben ze een veiligheidszone afgebakend rond de kerstboom op de Markt. Het gemeentebestuur doet dat uit voorzorg. Vorige week vielen de kerstbomen in Oudenaarde en Brakel al om door de felle wind. In Oudenaarde kwam daarbij een vrouw om het leven. De zone rond de kerstboom in Wetteren is afgezet met nadarhekken en politielint. Niemand mag er voorbij. Moest de boom toch omvallen, dan kan er niemand onder de boom terechtkomen. Echt gevaar is er niet, zegt burgemeester Albert De Geyter. Er is geen enkele reden om te denken dat de boom zou omvallen. Morgen wordt er geëvalueerd of de veiligheidsperimeter van kracht blijft, voor de markt van donderdag.