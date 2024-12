Kerstfotoshoots met alpaca's in Denderwindeke zijn schot in de roos: "Sta liever met dieren dan mensen op de foto"

Om af te sluiten, duiken we al even de kerstsfeer in. Want u bent misschien ook al bezig met het maken van de laatste kerstfoto's, om nog net op tijd kerstkaartjes te versturen. En dat is niet anders in Denderwindeke, bij Ninove. Daar organiseert fotografe Gwenda kerstshoots op een wel heel originele manier, namelijk met... alpaca's. Heel wat gezinnen kwamen er langs om dé ideale kerstfoto te maken.