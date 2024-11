En dan gaan we nog even terug naar Temse. Daar moeten de inwoners van deelgemeente Tielrode, na 110 jaar afscheid nemen, van hun warme bakker. Dat deden ze vandaag met een indrukwekkende stoet van meer dan 100 mensen van aan de kerk tot aan de bakkerij. De bakker gaat met pensioen, en een overnemer is er niet. Na 3 generaties blijven de broodrekken definitief leeg.