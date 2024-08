Op de Olympische Spelen in Parijs heeft Nina Sterckx gisteren geen medaille behaald in de categorie tot 49 kilogram. Sterckx kreeg in de snatch, het eerste onderdeel van het gewichtheffen, drie keer haar startgewicht van 86 kilogram niet in de lucht. De atlete uit Laarne gaf daarna op voor de clean & jerk. Zo werd ze twaalfde en laatste. Op de vorige Spelen in Tokyo werd Sterckx nog vijfde.