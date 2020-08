Gezondheid Geen bijkomende besmettingen in woonzorgcentrum Kallo

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

En er zijn voorlopig geen bijkomende coronabesmettingen vastgesteld in een woonzorgcentrum in Kallo. Het rusthuis Boeyé-Van Landeghem is sinds begin deze week in lockdown na twee besmettingen. Afgelopen weekend testten één bewoner en één medewerker positief op het coronavirus. De directie liet maandag meteen acht mensen met een hoog risico testen. Het waren mensen die nauw contact hadden gehad met de bewoonster. Uiteindelijk blijkt nu dat niemand van die groep van acht mensen besmet is. Deze middag worden alle andere bewoners en medewerkers getest. Dat is ongeveer een honderdtal mensen. Ten laatste tegen vrijdag moet de resultaten bekend zijn. Het woonzorgcentrum blijft voorlopig nog in lockdown. Alle bewoners moeten op hun kamer blijven, en er is geen bezoek toegelaten.