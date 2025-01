Gedetineerde sticht brand in FPC op Linkeroever, veertigtal mensen geëvacueerd

In het Forensisch Psychiatrisch Centrum op Linkeroever, is vanmorgen brand ontstaan. Die zou zijn aangestoken door één van de gedetineerden. Een kerstboom in de leefruimte werd in brand gestoken en zorgde voor heel wat rookontwikkeling. Zo'n veertig mensen werden geëvacueerd. De dader zelf zou zwaargewond zijn geraakt, en enkele gedetineerden liepen een rookvergiftiging op. Het medisch interventieplan werd opgestart, en de slachtoffers werden in colonne, onder begeleiding van heel veel politie, naar het UZ Antwerpen overgebracht.