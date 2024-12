Gedeeltelijke staking en stilleggen van productie bij Borealis Kallo nog zeker tot 19 december

In de chemiefabriek van Borealis in Kallo ligt een groot deel van de productie nog stil tot minstens 19 december. Dat laat de directie weten in een schriftelijke reactie. We vertelden het u gisteren al. Werknemers hebben het werk neergelegd omdat er nog altijd geen nieuw sociaal akkoord is. Omdat er te weinig mensen zijn die nog willen werken, is de veiligheid niet langer gegarandeerd. En daarom heeft de directie de productie stil gelegd. De onderhandelingen zijn al een tijdje aan de gang, maar voorlopig raken ze er niet uit. Er ligt een nieuw voorstel klaar dat nog gestemd moet worden door de werknemers. Ze kunnen hun stem uitbrengen tot 19 december. Minstens tot dan ligt de productie stil. Bij Borealis in Kallo werken 300 werknemers.