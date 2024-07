Frontale botsing tussen twee bussen De Lijn in Kieldrecht: rijbewijs van één chauffeur ingetrokken

Na de frontale botsing tussen twee bussen van De Lijn, gisteren in Kieldrecht, is het rijbewijs ingetrokken van de buschauffeur die afweek van zijn rijbaan. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen. Het ongeval gebeurde gisterenmiddag kort na drie uur. Twee bussen van De Lijn reden aan De Kreek frontaal op elkaar. De negen passagiers en de twee chauffeurs werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de eerste vaststellingen week een van de bussen van zijn rijvak af. De precieze oorzaak daarvan wordt nog onderzocht. De gsm van de buschauffeur is in beslag genomen voor verder onderzoek en zijn rijbewijs werd ingetrokken voor een periode van vijftien dagen.