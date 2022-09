Fietser zwaargewond nadat hij onder auto terechtkomt in Denderhoutem

In Sint-Niklaas is een jonge bestuurder aan veel erger ontsnapt nadat hij met zijn auto tegen een verlichtingspaal is gereden. Het ongeval gebeurde iets voor middernacht in de Lange Rekstraat. De bestuurder miste zijn bocht en knalde tegen de betonnen paal. De paal brak af en kwam op de rijbaan terecht. Als bij wonder raakte de jonge chauffeur niet gewond. Hij was wel in schock. Een ziekenwagen kwam ter plaatse, maar de jongen moest niet overgebracht worden. Hij werd opgepikt door zijn familie. Het ongeval gebeurde zo goed als op dezelfde plaats waar begin deze maand de 16-jarige Francis werd doodgereden. Het traject staat daar bekend als zeer bochtig en gevaarlijk.