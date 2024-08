Twee auto's total loss bij zware botsing in Denderhoutem, geen gewonden

Bij een stevige botsing in Denderhoutem zijn twee auto's total loss geraakt. Er vielen geen gewonden. De botsing gebeurde vrijdagavond rond 23 uur in de Eigenstraat. Een bestuurder verloor de controle over het stuur en vloog uit de bocht. Hij knalde met zijn auto tegen een geparkeerd voertuig. De botsing zorgde voor een ware ravage, maar als bij wonder vielen er geen gewonden. De brandweer kwam ter plaatse om alles op te ruimen.