En afsluiten, doen we vandaag met een stevig feestje in... een woonzorgcentrum. In De Pastorij in Denderhoutem, bij Haaltert, hebben de bewoners en hun familie kunnen genieten van een heus rusthuisfestival. Onder meer Yves Segers, het duo Lens & Leys en lokale held Paul Roelandt zijn er de revue gepasseerd. En wees maar zeker: de beentjes, die gingen aan het swingen.