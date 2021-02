'Appelbabbel': gratis appeltje van Ferm om contact te blijven houden met elkaar

Vrouwennetwerk Ferm deelde vandaag over heel Vlaanderen gratis appels en appeltaart uit. Dat was ook het geval in Laarne. De Appelbabbel heet de actie. In tijden van eenzaamheid, grote psychische druk en somberheid door de coronacrisis, hoopt Ferm dat we beter voor elkaar zorgen. In samenwerking met de gemeente Laarne kreeg al wie dat wou een appel mee. Een appeltje delen kan voor een mentale opkikker en voor verbondenheid zorgen, zegt de organisatie.