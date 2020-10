Sport Feestelijke opening Sportcentrum Veldmeers in Laarne

Basketbal, volleybal of bijvoorbeeld zaalvoetballen... sinds dit weekend kan er weer volop indoor gesport worden in Laarne. Sportcentrum Veldmeers is namelijk officieel geopend. Dat gebeurde in het gezelschap van onder meer Vlaams Minister van Sport Ben Weyts. Door corona heeft de opening 50 dagen vertraging opgelopen. De vraag naar een sportcomplex was enorm en daarom ook de investering van 3,5 miljoen euro waard, klinkt het.