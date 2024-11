Radio 2 Eregalerij

Net als in de beker, eerder deze week, verloor FCV Dender vrijdagavond opnieuw.

De verplaatsing naar Westerlo, was een weerzien met Timmy Simons. De coach die de club vorig seizoen naar eerste klasse loodste, maar daarna koos voor Westerlo. Het is ook zijn ploeg die op voorsprong komt. Frigan scoort. Dender maakt weinig aanspraak op de gelijkmaker. In de tweede helft krijgt de thuisploeg een penalty. Sayyad zet de 2-0 op het bord. Dender blijft achter met 1 op 9.