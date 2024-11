Fabio Van den Bossche heeft zopas de Zesdaagse van Gent gewonnen. Samen met zijn kompaan Benjamin Thomas maakte hij in de afsluitende ploegkoers het verschil. Lindsay De Vylder en Robbe Ghys, de winnaars van de voorbije twee edities, stranden op de tweede plek. Voor Van den Bossche, uit Laarne is het een echt grand cru jaar. Want eerder pakte hij ook al brons op de Olympische Spelen.