Fabio Van den Bossche pakt brons op de Olympische Spelen in het omnium

Baanwielerenner Fabio Van den Bossche uit Laarne heeft knap brons gepakt in het omnium op de Olympische Spelen in Parijs. Van den Bossche opende het omnium met een knappe derde plaats in de scratch (36 punten) en won nadien indrukwekkend de temporace (40 punten). De zesde plaats in de afvalling, gewonnen door de Brit Ethan Hayter, leverde hem 30 punten op. Met een totaal van 106 punten ging hij als leider naar het laatste onderdeel, de puntenkoers. Daar had hij het niet onder de markt met de tegenstand. Favoriet Thomas uit Frankrijk en de Portugees Leitao deden haasje over in de puntenkoers, maar Van den Bossche hield stand en pakte uiteindelijk brons. De 23-jarige Van den Bossche deed het eerder deze Olympische Spelen uitstekend met de achtervolgingsploeg, die twee keer het Belgische record aanscherpte en als achtste eindigde. (later meer)