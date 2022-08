Laurens De Plus mag niet naar de Ronde van Spanje. De Ninovieter is niet opgenomen in de selectie van zijn ploeg INEOS Grenadiers. De Plus kwam eind vorige week nog ten val, toen hij tijdens een trainingsrit werd aangereden door een auto. De renner kwam er met wat schaafwonden van af. Maar De Plus lijkt daar nu onvoldoende van hersteld, want z'n ploeg neemt hem nu niet mee naar Spanje. Vorig jaar liep De Plus ook al een virale infectie op, waardoor hij nog geen enkele grote ronde heeft kunnen rijden voor z'n nieuwe ploeg.