Extra veiligheidsmaatregelen tijdens wielerklassiekers

In Denderleeuw is een man van 36 omgekomen bij een woningbrand. Die brand vond zaterdagochtend plaats in de Rodestraat. Iets over acht uur zaterdagmorgen slaan de bewoners alarm wanneer ze veel rook zien. De ouders van de man, die ook in het huis wonen, kunnen tijdig naar buiten. Maar de zoon blijft vermist. Hij slaapt op de bovenverdieping en de brandweer gaat op zoek naar hem. Tevergeefs, want iets voor elf uur komt de bevestiging dat de man gestorven is in de brand. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht door het parket van Oost-Vlaanderen.