Een spar van 29 jaar oud en twaalf meter hoog is op zoek naar een nieuwe eigenaar. De boom, met de bijnaam nonkel Jules, groeit al sinds begin jaren negentig in de voortuin van Sint-Niklazenaar Julien De Dauw. De spar is zo groot geworden dat hij stilaan een gevaar begint te worden voor de buren. Julien hoopt dat zijn nonkel Jules nog één keer als kerstboom kan schitteren op een plein. Geïnteresseerde steden of gemeenten mogen zich melden.