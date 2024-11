Ewoud Vromant op Lotto Zesdaagse: "Hier kunnen we ook eens voor een groot publiek fietsen"

Ook dit jaar is er weer extra aandacht voor het G-wielrennen op de Zesdaagse. En zo mocht ook wereldkampioen tijdrijden Ewoud Vromant gisteravond de piste op. Vromant reed onder andere de 500 meter en de baanronde. Hier is hij bezig aan zijn achtervolging tegen de Brit Matthew Robertson, de nummer 3 van de Spelen in Parijs. Net als op de Spelen kan Vromant Robertson kloppen. Ook zondag, op de slotdag, mag Vromant zich nog eens tonen in het Gentse Kuipke. Op die manier komt G-sport meer en meer in the picture.