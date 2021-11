Evelien Fiers-Snoeck van Fleur de Lin 'Beste jonge sous-chef'

En op diezelfde horeca-expo is een streekgenote bekroond tot beste jonge sous-chef. Evelien Fiers-Snoeck is 22 en werkt sinds ze is afgestudeerd als souschef in restaurant Fleur de Lin in Zele, de zaak van chef Lode De Roover. Zij en haar commis Jens Allonsius moesten samen met de andere kandidaten verschillende bereidingen maken met griet. Daar was het Zeelse team het beste in, oordeelde de jury. Evelien kreeg de Jong Talent Trophée uit handen van sterrenchef Peter Goossens.