Etienne uit Eksaarde geflitst... Met z'n tractor in Limburg aan 77 km/u

En afsluiten doen we met een verkeersboete die toch de wenkbrauwen doet fronsen. Een man uit Eksaarde kreeg die onlangs in de bus. De 76-jarige Etienne Dierick werd geflitst in Limburg, met zijn kleine tuinbouwtractor aan een snelheid van... 77 kilometer per uur. Onmogelijk, want ik kom met mijn tractor nooit buiten mijn eigen tuin, zegt de man. De lokale politie in Limburg is op de hoogte, maar alles lijkt erop dat de boete het werk is van oplichters.