Fantasiafestival in Hamme zal dit jaar niet één dag, maar twee dagen duren. Het festival groeit elke editie. Vorig jaar kwamen er 15.000 bezoekers mee feesten. Maar de vraag naar tickets was veel groter. Daarom heeft organisator Jurgen Mettepenningen beslist om het festival voor het eerst twee dagen te laten doorgaan in plaats van één dag. Vorig jaar stonden Nathalia, Mark With a K en Regi als headliners op het podium. Over de nieuwe affiche wil de organisatie voorlopig nog niets kwijt. De ticketverkoop start wel al deze zaterdag.