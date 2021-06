Heel veel trotse supporters voor de Belgen daar in Buggenhout, maar er was ook een speciale gast die beide ploegen kwam aanmoedigen. Regina woont in Buggenhout, maar is ook journaliste voor de Russische staatstelevisie. Zij had gisteren de opdracht om live verslag uit te brengen over hoe de Belgen voor de Rode Duivels supporteren. Regina filmt alles met een smartphone en zij verschijnt live op de Russische televisie terwijl ze verslag uitbrengt vanuit Buggenhout. Welke ploeg ze juist moest toejuichen, weet ze niet goed, want na jaren in België te wonen, heeft ze sympathie voor voor zowel onze Duivels als voor de Russen.