In Denemarken heeft Lindsay De Vylder uit Laarne gisteren de wereldtitel gepakt in het omnium. En zo wordt De Vylder de eerste Belgische wereldkampioen ooit in het omnium. Hij reed een geweldige puntenkoers en kon goud pakken. Voor de 29-jarige renner is het zijn grootste succes uit zijn carrière. De medaille doet ook heel veel deugd na een tegenvallende prestatie op de Olympische Spelen in Parijs.