We begonnen ons nieuws met Moederdag, en we eindigen er ook mee. Want het dreigde voor veel moeders een eenzame Moederdag te worden. In de woonzorgcentra is bezoek al sinds midden maart verboden. Het sociaal isolement neemt dan ook toe. Een woonzorgcentrum in Denderhoutem probeert daar iets aan te doen. Je mocht er je cadeau gaan afgeven, en het zorgpersoneel ging het dan persoonlijk overhandigen.