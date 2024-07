Elf mensen gewond bij frontale botsing van lijnbussen in Kieldrecht

Aan de Kreek in Kieldrecht zijn vanmiddag twee lijnbussen frontaal op elkaar ingereden. Elf mensen zijn daarbij gewond geraakt. Niemand is in levensgevaar. Het medisch interventieplan werd ook even afgekondigd. Het ongeval gebeurde rond drie uur. Een bus die richting Verrebroek reed, kwam frontaal in aanrijding met en andere bus. Op die laatste zaten heel wat passagiers die gewond raakten, net als de bestuurder zelf. De gewonden werden zo snel mogelijk overgebracht naar het ziekenhuis. De bus die richting Kieldrecht reed, zou om een nog onduidelijke reden van zijn rijbaan zijn afgeweken. Door het ongeval is de Kreek in beide richtingen een tijdlang afgesloten voor het verkeer.