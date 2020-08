Eksaarde: vrachtwagen belandt in gracht, chauffeur overlijdt ter plaatse

Op de Nieuwe Baan in Eksaarde is deze middag een dodelijk ongeval gebeurd. Een vrachtwagenchauffeur kwam er op een kaarsrechte baan naast de weg terecht. Hij ramde een boom en kwam tot stilstand in een gracht. De hulpdiensten konden de man nog uit z'n cabine halen en de reanimatie starten. Helaas kwam alle hulp te laat, het slachtoffer overleed ter plaatse. Waarschijnlijk werd de man een onwel achter het stuur en verloor hij zo de controle over z'n truck. De Nieuwe Baan was door het ongeval een hele tijd afgesloten voor alle verkeer.