Eigenaar ezels opnieuw in opspraak i.v.m. dierenverwaarlozing

In Meldert bij Aalst is een man tegen wie al een gerechtelijk onderzoek loopt wegens dierenverwaarlozing, om dezelfde reden nog maar eens in opspraak gekomen. Ditmaal is er bij Dierenwelzijn Vlaanderen een klacht binnengekomen nadat bleek dat tientallen ezels bij dit warme weer geen drinkwater hadden. Op het moment dat de lokale politie van Aalst ter plaatse kwam, was de eigenaar de dieren toevallig wel net water aan het geven. Toen wij er deze middag passeerden waren de drinkbakken leeg. Dierenwelzijn Vlaanderen volgt het dossier op.