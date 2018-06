Eerste spadesteek nieuwe vestiging Transport Roosens in Waaslandhaven

Vanmorgen om half tien is reactor Doel 4 opnieuw opgestart. Later op dag is de centrale weer aan het net gekoppeld. Doel 4 zou op dit moment weer op volle kracht moeten draaien. De reactor was zaterdagavond automatisch stilgevallen na een defect in het niet-nucleaire gedeelte. Dat wil zeggen dat tot vanmorgen alle reactoren van de kerncentrale in Doel uit lagen. Doel 1 en 2 liggen stil voor onderhoud, en Doel 3 gaat pas terug open begin augustus. De kerncentrale van Doel vertegenwoordigt ongeveer 15 procent van de totale elektriciteitsproductie in België.