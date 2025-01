Een erehaag voor brandweerman Paul, na 41 jaar dienst: "Ik zal de kameraadschap nooit vergeten"

Gisteravond was het groot feest op de brandweerpost van Kieldrecht. Paul Deckers heeft 41 jaar dienst op de teller staan, en dat wilden zijn collega's van de Hulpverleningszone Waasland niet zomaar laten passeren. Paul werd thuis opgehaald, kreeg een ererondje in zijn gemeente en werd dan naar de kazerne gebracht. Daar vormden zijn collega's een erehaag en werd hij overladen met cadeau's. Paul begon in 1983 bij de brandweer. In 1996 werd hij sergeant en nu gaat hij met welverdiend pensioen. Brandweermannen zijn stoere kerels, maar Paul was toch zichtbaar geëmotioneerd door het gebaar, en de jarenlange vriendschap die hij in het korps mocht ervaren.