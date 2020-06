Bij een groot gaslek in Kruibeke is vrijdagavond een gezin geëvacueerd. Oorzaak was een vrachtwagen die een gasleiding had geramd. De oplegger schoot in het industrieterrein Zwaluwbeek plots los van de trekker. Het stuurloze gevaarte ramde enkele boompjes en een gasleiding. De bestuurder stapte uit, hoorde een sissend geluid en belde vanop een afstand de hulpdiensten. De brandweer evacueerde een jong koppel met twee kleine kinderen uit de conciërgewoning van een bedrijf. Na een uur kon netbeheerder Fluvius samen met de brandweer het lek dichten. De vrachtwagen was vertrokken in Doornik en reed dus wellicht al urenlang met een losse aanhangwagen achter zich.