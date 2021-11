Gelukkig is er nog altijd ARB Hamme. En daar is het stilletjes aan een wekelijkse gewoonte aan het worden. Hamme klopte vrijdagavond Futsal Academy Antwerpen met 8-3. Dat was een topper in de tweede klasse van het futsal. Hamme liep al snel 5-0 uit en gaf die ruime voorsprong nadien niet meer uit handen. Het rapport van ARB Hamme is met negen overwinningen op rij quasi perfect. In de stand heeft het nu al zes punten voorsprong op de eerste achtervolger.