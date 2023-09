'Dumbo' van Otterstraat wint eerste prijs bij Bloemencorso Sint-Gillis-bij-Dendermonde

We keren nog even terug naar de Bloemencorso van gisteren in Sint-Gillis-bij-Dendermonde. Want daar kennen ze nu ook de winnaar. Het was een moeilijke taak voor de jury, de competitie was dan ook bikkelhard, maar uiteindelijk is het de corsowagen van de Otterstraat die de eerste prijs heeft gekregen. Die groep bracht Dumbo, het vliegende olifantje, weer tot leven. Bij de bloemenwagens won De Krammekes met Chinese bordjes, en de groep won ook de figuratieprijs. Bij de jeugdwagens ging het goud naar Blozen Jeugd. Zij maakten een eigen pipowagen en versierden hem met duizenden dahlia’s.