Drugsdetectietoestellen helpen cipiers bij opsporen van verdovende middelen in de cellen

Het moordonderzoek naar rijkswachter Peter De Vleeschauwer is afgerond. Dat heeft de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Niemand is uiteindelijk verantwoordelijk gesteld. Het lichaam van De Vleeschauwer werd in december 1996 teruggevonden, in de Schelde in Hamme. Enkele weken eerder verdween de rijkswachter uit de kazerne van Sint-Niklaas. De man bleek om het leven te zijn gebracht met een nekschot. Volgens de nabestaanden moesten de verantwoordelijken bij de toenmalige rijkswacht gezocht worden. Maar concrete bewijzen waren er nooit. Ook niet toen de Kamer van Inbeschuldigingstelling het onderzoek overnam van het parket van Dendermonde. Nu is het gerechtelijk dossier dus afgesloten. Het kan nog wel heropend worden wanneer er belangrijke informatie opduikt. De nabestaanden blijven vinden dat er fouten zijn gemaakt tijdens het onderzoek. Dat zegt hun advocaat Walter Van Steenbrugge.