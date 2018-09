Het opvangcentrum voor vluchtelingen op domein Westakkers in Sint-Niklaas blijft langer open. Dat heeft bevoegd minister Theo Francken beslist. Momenteel verblijven er nog 64 mensen in het open asielcentrum. De capaciteit moet terug opgebouwd worden, tot 300 en dat tot eind juni volgend jaar. Westakkers ging normaal gezien dicht eind deze maand. Heel wat personeelsleden zijn dan ook al vertrokken. Het Rode Kruis zal nu opnieuw mensen moeten gaan aanwerven om alles er in goede banen te leiden. Ook qua infrastructuur ligt is er nog veel werk op de plank. Een groot aantal bedden is al opgeruimd en moet dus opnieuw geĆÆnstalleerd worden. Net als al het speelgoed voor kinderen, dat al is weggehaald. Ook contracten met leveranciers moeten opnieuw afgesloten worden.