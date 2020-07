Dronken man bespuwt café-uitbaatster in Wichelen

De politie van Wetteren-Laarne-Wichelen heeft vrijdagavond een dronken man gearresteerd die een paar coronaregels aan zijn laars had gelapt. Hij veroorzaakte ook problemen in een café in Wichelen. De man weigerde zijn mondmasker op te zetten en spuwde in het gezicht van de uitbaatster van het café. Toen hij met zijn wagen wilde wegrijden, kon de politie hem inrekenen. Zijn rijbewijs is ingetrokken en de man zal nog verder vervolgd worden.