Drie kinderen zwaargewond na ongeval in Kieldrecht

Nog in havengebied, in Kieldrecht, is er alweer een trein op een auto gebotst. Het ongeval gebeurde op een overweg uitgerust met lichten en met een belsignaal, maar zonder slagbomen. De vrouw die de auto bestuurde had het belsignaal niet gehoord. Ook het rode licht had ze niet opgemerkt. Ze werd gegrepen door een locomotief. Als bij wonder raakte de vrouw niet gewond. De auto is wel voor de schroothoop. hij werd vrij snel getakeld, en goederenspoor ondervond weinig hinder.