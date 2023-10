Drie gewonden na frontale aanrijding van twee auto's in Sint-Pauwels

De ochtendspits is helemaal in het honderd gelopen na een ongeval met een vrachtwagen op de E17 in Waasmunster. Zo'n 500 meter voorbij de oprit Lokeren in de richting van Antwerpen verloor een vrachtwagenchauffeur rond half vier de controle over zijn stuur. De truck slipte en ging door de vangrail. Het gevaarte schoof een aantal meter naar beneden in de berm en eindigde op zijn zij. De brandweer kwam ter plaatse om de chauffeur uit zijn cabine te helpen. Hij liep geen verwondingen op, maar werd ter controle wel naar het ziekenhuis overgebracht. De takeling was een complexe klus die heel wat tijd in beslag nam. Tot in de volle ochtendspits waren twee van de drie rijstroken afgesloten, met een urenlange file tot gevolg.