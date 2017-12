Drie gewonden bij verkeersongeval op E17 in Overmere

Voor de 13de keer al in twee jaar tijd is het in de Waaslandhaven tot een aanrijding gekomen tussen een goederentrein en een vrachtwagen. Deze keer aan de Steenlandlaan in Kallo. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. Hij had naar eigen zeggen de signalisatie niet gezien. Zijn vrachtwagen werd zo'n 20 meter meegesleurd en kwam tegen een grote elektriciteitscabine tot stilstand. Deze raakte volledig vernield waardoor de signalisatie aan heel wat van de overwegen niet meer werkte. Het treinverkeer in een groot deel van de Waaslandhaven viel daardoor stil. De Steenlandlaan was versperd tussen de Hazopweg en de Keetberglaan.