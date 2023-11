Dode aangetroffen in garage in Nieuw-Namen, politie voert onderzoek

In een garagebox in Nieuw-Namen, vlakbij Kieldrecht net over de Nederlandse grens, is vanmorgen een lichaam aangetroffen. Hoe de persoon om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. De Nederlandse politie is meteen een onderzoek gestart. Het lichaam werd iets voor tien uur gevonden in een garage in de Hermelijnstraat. Twee ambulanceteams kwamen nog ter plaatse, maar volgens de politie konden zij niets meer voor het slachtoffer doen. Het onderoek loopt nog volop.