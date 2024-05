Dertigste editie van de Flanders Open Rugby worstelt met overvloedige regenval

KVK Ninove heeft gisteravond haar eerste wedstrijd in de eindronde verloren. Het verloor in en tegen Hasselt met het kleinste verschil. Het werd 1-0 op de Spor. En die goal viel pas in de 86ste minuut. Met deze knappe vrije trap bezegelt Kiki het lot van Ninove. Hasselt promoveert zo goed als zeker, al kunnen de licenties nog roet in het eten gooien. Ninove moet nu haar twee resterende wedstrijden in de eindronde winnen om nog te kunnen stijgen naar eerste nationale. En dan is het ook nog afwachten wat de licentiecommissie beslist. Want vier ploegen zijn op dit moment nog niet zeker van een licentie. Patro Eisden en KV Oostende voor 1B. En Merelbeke en Eendracht Aalst voor eerste nationale. Die beslissing zal een invloed hebben op wie er kan aantreden in eerste nationale. Als Eendracht Aalst geen licentie haalt, dan stijgt Ninove rechtstreeks.